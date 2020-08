Zrenjaninci za trajno rešenje

VIDEO K9: Ni proteklu subotu Zrenjaninci nisu propustili da protestuju zbog neprijatnih mirisa koji se šire iz pogona preduzeća "Prekon”. Sedmi po redu protest građana okupio je najveći broj ljudi do sada, koji su poručili da ne žele privrememo već trajno rešenje kada je u pitanju kafilerija u tom gradu.

Protekle subote, sedmi put po redu, Zrenjaninci su se okupili kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo zbog neprijatnih mirisa iz pogona preduzeća Prekon. I ovog puta organizovana je protestna vožnja kroz najprometnije ulice grada.

Dan ranije doneta je odluka o privremenoj zabrani rada jednog dela preduzeća “Prekon”, međutim, neprijatni mirisi su se i pored toga širili naseljima u blizini Prekona što je dovelo do toga da se naši sugrađani okupe u broju većem nego ikad do sad. Kako su istakli odluka je privremena, a oni zahtevaju trajno rešenje. Pored toga, veliko nepoverenje u izvršenje donete odluke izazivaju i brojna obećanja gradske vlasti koja nisu ispunjena, kao i brojne odluke gradskih čelnika koje nisu ispoštovane.

Udruženje građana “Stop kafileriji” započelo je prikupljanje potpisa za peticiju protiv preduzeća “Prekon”. Peticiju je do sada potpisao velik broj naših sugrađana, a potpisivanje se nastavlja i u narednom periodu.

Sa Gojkanom smo razgovarali i o daljim koracima Udruženja građana “Stop kafileriji”.

Protekle subote protest je okupio najveći broj naših sugrađana do sada. Neki su došli pešaka, neki biciklom, prisutni su bili i bajkeri, a najveći broj okupljenih došao je svojim automobilima. Celu rutu, dužine 10 km, kojom su išli automobili istrčali su naši sugrađani, Dragan Todorović, Ljubomir Stanisavljev, Boris Knežević i Nenad Škundrić.



Protesti usled nezadovoljstva zbog neprijatnih mirisa iz pogona preduzeća “Prekon” održavaju se već mesec i po dana. Ono što je do sada postignuto je da je potvrđeno da se neprijatni mirisi šire iz kafilerije, a doneto je i rešenje o privremenoj zabrani rada dela postrojenja Prekona. Međutim, kako su okupljeni rekli, sve dok se ne postigne konačni cilj, a to je potpuno zaustavljanje emitovanja neprijatnih mirisa iz Prekona, oni se neće predati i neće odustati.