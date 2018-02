Živi jezik Vuka Karadžića

Vuk Stefanović Karadžić rođen je u Tršiću 1787, a umro u Beču 7. februara 1864. godine. Imenica smrt i glagol umreti nisu mogli ništa Vuku Karadžiću, rekao je profesor srpskog jezika i književnosti Slobodan Tornjanski, jer sve generacije posle njega i one koje će doći, nastavljaju kroz njegovo delo da govore i pišu.

“Koliko je Vuk značajan i koliko je on kamen-međaš naše kulture, možda bi mogao da potvrdi podatak da su japanski naučnici o dvestagodišnjici Vukovog rođenja izneli jedan podatak – da bi to što je uradio za srpsku kulturu Vuk Karadžić, trebalo da rade timovi stručnjaka više generacija i još uz pomoć savremene tehnologije, dakle svih tih štampača, lasera i čuda, a ne čovek hrom, sa štulom, koji je pisao perom i na prstu imao mesinganu mastionicu kojom se koristio”, naveo je Tornjanski.

Vuk Karadžić je bio srpski filolog, reformator srpskog jezika, sakupljač narodnih umotvorina i pisac prvog rečnika srpskog jezika izdatog pre tačno dvesto godina. Stekao je i nekoliko počasnih doktorata. Današnjim generacijama čini se lako to što je Vuk učinio u svoje vreme.

“1813. godine je završen Prvi Karađorđev ustanak i Vuk je, kako je meni u školi kazano, otišao u Beč, da bi tamo postao reformator. Đavola, nije to tako bilo. Prosto mi ne ide u glavu da je on mogao da kaže majci Jegdi – ‘Majko stavi mi malo sira i barenog krompira u torbu šarenicu, ja bih sad išao u Beč da nešto raformišem!’ Nije on imao ideju uopšte o tome. Bio je pismen, pisar vojvode Ćurčije u ustanku, Turci su znali za to, dolazili su mu Tršić, deset puta su mu kuću palili i pretili su mu”, kazuje Tornjanski.