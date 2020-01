Zimske aktivnosti Gradskog zelenila

Kabine na omiljenoj plaži Novosađana na Dunavu moći će da se zakupe sve do kraja februara, tako da Štrandaroši imaju još uvek vremena da odu do glavne blagajne Štranda i obnove zakup, kažu u Javno komunalnom preduzeću Gradsko zelenilo.

“Do 28. februara je vreme kada stari zakupci, odnosno oni koji već godinama unazad imaju ugovore o zakupu kabina mogu obnoviti te svoje ugovore o zakupu. Cene se nisu menjale u odnosu na prošlu godinu. Znači, za malu kabinu treba izdvojiti 15 000 dinara i za veliku 20 000 dinara” istakla je Jelena Budimčić, PR Javno komunalnog preduzeća “Gradsko zelenilo”.

Ovaj iznos moguće je platiti u gotovini ili čekovima na tri mesečne rate, kazala je Budimčić i dodala da je interesovanje za kabine veliko.

“I u velikom broju slučajeva, do sada se ustvari pokazalo, svih ovih godina, da sve kabine gotovo budu obnovljene jer svi to nekako čuvaju. To je mesto gde provode vreme, vreme letnjih dana vrelih, onako da naprave sebi odušak na plaži. A istovremeno imaju prostor gde mogu da odlože svoje stvari kako ne bi svaki dan morali da to nose sa sobom”, kazala je Budimčić.

Iako vegetacija u ovo doba godine miruje, radnici Gradskog zelenila bave se zimskim aktivnostima na održavanju drveća i ostalih biljaka, dodala je ona.

“Mi u ovo vreme se bavimo merom, redovnom merom i negom zelenila u gradu. To se odnosi na orezivanje suvih grana, na uređivanje odnosno orezivanje žive ofrade. A pored toga, i projektima unapređenja i ozelenjavanja grada koje finansira Gradska uprava za zaštitu životne sredine. Tako da su to poslovi koji se rade u ovo vreme kada nema one zelene trave i košenja. I to je ono što sada u ovom periodu radimo”, navela je PR JKP “Gradsko zelenilo”

Sugrađani, kako je rekla, mogu da se obrate ovom preduzeću za sve što smatraju spornim po pitanju zelenila na javnim površinama, a na sajtu Gradskog zelenila postoji i mejl adresa na koju mogu da proslede svoje primedbe i predloge.