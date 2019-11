Zimska služba spremna za zimu

Javno komunalna preduzeća koja su u sastavu gradske Zimske službe, Parking servis, Gradsko zelenilo, Čistoća i put, spremni su za predstojeću zimsku sezonu, ocenjeno je danas prilikom smotre mehanizacije u ovim preduzećima.

Vozila ima, kako kažu, dovoljno, a novija i savremenija oprema omogućiće i veću efikasnost tokom zime.

“Kao i svake godine i ove godine smo izvršili smotru zimske službe. Apsolutno je sve spremno, imamo nove mašine. Unazad par godina sam govorio da smo svake godine kupovali sve novije mašine. Evo iza nas je jedan kamion vrhunski sa opremom pratećom izuzetnom. Tako da možemo da očekujemo zimu i velike snegove. Izborićemo se sa njima kao što smo i prošle godine, a želimo da bude što manje snega naravno da bismo imali što manje problema”, rekao je Aleksandar Kravić, član Gradskog veća za saobraćaj i puteve.

U “Putu” navode da su za sada montirana dva vozila što je, kako kažu, dovoljno za period bez padavina i zamrzavanja. Od danas počinje i njihovo noćno dežurstvo koje će trajati do aprila sledeće godine.

“Što se tiče naših vozila i opreme ove sezone smo nešto malo bolje osposobljeni. Napokon u stigli onih pet zasipača, pet raonika prošle godine koji su trebali da stignu. Biće uključeno, dakle, tih novih pet kamiona, pet posipača i pet raonika. Kupili smo zahvaljujući gradu Novom Sadu još dve građevinske mašine i dva raonika tako da ćemo ukupno ove sezone u nekom da kažem najjačem stepenu našem imati 40 jedinica za čišćenje”, naveo je Gojko Etinski, šef Zimske službe JKP Put.

Prvi period delimične mobilnosti, kako je naveo, važiće do prvog decembra, dok će nadalje, sve do prvog marta, dežurstvo biti dvadesetčetvoročasovno sa pojačanim brojem vozila.

“Trenutno soli imamo na lageru imamo oko 400 tona. Magnezijuma imamo 10 tona lageru. U nabavci je sve do sada već urađeno. Sukcesivno ćemo dovlačiti so, a od naredne nedelje ćemo krenuti sa isporukom soli svim javnim ustanovama od značaja grada. To su mesne zajednice, škole, univerziteti i tako dalje da i ti ljudi mogu da sami rade, osim onoga što mi i ostala javno komunalna preduzeća treba da rade”, kazao je Etinski.

On je istakao da je juče postavljena sva potrebna saobraćajna signalizacija koje vozači treba da se pridržavaju u zimskim uslovima vožnje.

Od 4. novembra, kako je rečeno, počeće isporuka soli ustanovama od javnog značaja i ostalim javno-komunalnim preduzećima, u količinama predviđenim planom i programom Zimske službe.