VIDEO K9: Povodom kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” Gradska kuća i sat na Petrovaradinskoj tvrđavi su osvetljeni narandžastom bojom od sinoć pa do 10. decembra, do Međunarodnog dana ljudskih prava. Juče je, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, u Beogradu održana konferencija sa koje su žene ohrabrene da prijave nasilje institucijama.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembar, u Beogradu je obeležen i konferencijom pod sloganom “Nijedna više”, sa koje je ministarka pravde Nela Kuburović poručila da nasilje u Srbiji ne raste i da su žene ohrabrene da nasilje prijave institucijama.

“Najnovija statistika pokazuje da je bilo 119.000 prijavljenih slučajeva nasilja u porodici. To ne znači da nasilje konstantno raste. nam ukazuje na činjenicu da su žene ohrabrene da nasilje prijavljuju, da veruju institucijama i da mogu da dobiju zaštitu”, izjavila je Kuburović.

Kuburović je navelada je policija predložila 41.900 hitnih mera dok je sud utvrdio 41.300. Ti podaci, smatra ona, pokazuju da država može da na adekvatan način reaguje i da zaštiti veliki broj žena.

Ona je dodala da je Srbija potpisnica Istanbulske konvencije koja se bavi sprečavanjem nasilja u porodici, koja je i ratifikovana, te je naša zemlja preuzela obaveze da pravni sistem uskladi sa međunarodnim standardima.

“Naš zadatak je da razgovaramo sa ženama, da naša vrata budu svakodnevno otvorena i da pokušmo da zajedno sprovedemo sve ono što je neophodno da bi one ostvarile svoje ciljeve. Savet je stavio akcenat na dve stvari – nulta tolerancija na nasilje nad ženama i ekonomsko osnaživanje žena”, rekla je Irena Vujović, predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Beograda.

Savet za rodnu ravnopravnost Grada Beograda formiran je 2015. godine, sa ciljem da podigne nivo položaja žena u Beogradu i sprovede umrežavanje sa nadležnim institucijama kako bi ženama mogla biti pružena adekvatna pomoć.

Borba protiv nasilja u Srbiji je danas vidljivija, a sigurne kuće su, nažalost, prepune.

“Nekada nasilje u porodici nije bilo prijavljivano, a danas se žene više ne upućuju na ćutanje i trpljenje, a to je najvažnije. Žene se lakše odlučuju na Sigurnu kuću, a zatim nam sledi osnaživanje i ekonomsko osamostavljivanje kako bi one mogle da nastave da žive samostalno. Važno je da shavatimo da nasilje nije pojedinačni problem, niti privatni problem, to je društveno pitanje”, navela je Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće u Beogradu.

“Borba protiv nasilja u porodici je nešto čime se bavimo cele godine. Sistemom socijalne zaštite pružamo konkretnu podršku žrtvama nasilja i imamo preventivne aktivnosti. Važna prekretnica bila je 2015. i 2016. godine kada je prvi put način finansiranja Sigurne kuće postao usluga socijalne zaštite i to je način sistemskog rešenja pordške ženama žrtvama nasilja u porodici. Grad Beograd kompletno finansira Sigurnu kuću, misli na te žene i brine o njima”, kazala je Nataša Stanisavljević, sekretarka za socijalnu zaštitu Grada Beograda.

Broj prijava nasilja, kako se čulo na Skupu u Starom dvoru, veći je u odnosu na prethodne godina, što pokazuje da su žene skupile hrabrost da nasilje prijave kako bi spasile svoj život. Ivana Soković, članica Izvršnog odbora kompanije „Dunav osiguranje” rekla je da je ta kompanija je uradila dve najbitnije stvari još pre dve godine.

“Tada smo zaposlili dve žene u kontakt centru. One su veoma zadovoljne i srećne. Ekonomski su nezavisne i nemaju više probleme koji se tiču nasilja u porodici. Tokom ovog meseca imamo obuku još jedne žene iz Sigurne kuće i nadamo se da se nikada neće vratiti nasilniku. Potpisali smo i Protokol o saradnji sa Savetom za rodnu ravnopravnost kojim smo obezbedili da sve žene koje u novembru borave u Sigurnoj kući dobiju polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koja pokriva i vanbolničko lečenje. Tom polisom žene u Sigurnoj kući dobijaju sveobuhvatan sistematski pregled, koji mogu da iskoriste u roku od godinu dana”, istakla je Soković.

Ujedinjene nacije zvanično su proglasile 25. novembar Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, kako bi se podigla svest javnosti o ovom društvenom problemu koji ima višestruke posledice kako po samu žrtvu nasilja tako i po celokupno društvo.