“Zelena nedelja” i u Novom Sadu

VIDEO K9: Sadnjom sadnica u Limanskom parku sutra u našem gradu počinje velika akcije ozelenjavanja gradskih urbanih celina, ali i pošumljavanja okoline grada. U okviru "Zelene nedelje u Vojvodini" do 6. decembra, počeće sadnja 10.000 sadnica na zelenim površinama koje zauzimaju javne ustanove širom pokrajine.

U ponedeljak, 2. decembra, u parku pored Pokrajinske skupštine biće zasađene sadnice drveća u okviru Zelene nedelje u Vojvodini.

Ukupno 10.000 stabala biće zasađeno u okviru ove akcije, a o kojoj je bilo reči i na nedavno održanoj sednici Skupštine Novog Sada.

Zamenik gradonačelnika Srđan Kružević tada je podsetio da je Novi Sad ušao u porodicu Green City-ja zahvaljujući saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, a to podrazumeva niz projekata vezanih za čistiji i zeleniji grad.

“Ovom prilikom bih želeo da pozovem sve Novosađane. Želeo bih da pozovem sve društveno odgovorne kompanije da sa gradom učestvuju u velikoj akciji koja će imati rezultat zasađivanje preko 10.000 stabljika novih, novog drveća, 40.000 sadnica šiblja. Tako da će Novi Sad dobiti jedan bolji, zeleniji izgled i čistiji grad svakako iza cele ove akcije”, kazao je Srđan Kružević, zamenik gradonačelnika.

On je pozvao i odbornike Skupštine grada Novog Sada da daju svoj doprinos kupovinom sadnica. Opozicija je, međutim, imala zamerke na ovu akciju.

“Prvo, to nije po zakonu. Mi ne možemo da sadimo drveće onako kako mi hoćemo. To mora da bude planski rešeno. Pošto ova gradska vlast nema plan, mi ćemo nastaviti da vršimo pritisak na nju da konačno počne da vodi računa o zaštiti životne sredine. Oni to ne rade. Jedna od stvari je i sadnja drveća, a kao što vidimo oni se trude na sve načine da i ovo malo drva koje imamo u Novom Sadu da unište”, rekao je Veljko Krstonošić ispred Odborničke grupe Demokratska stranke.

Primer za to je, prema njegovim rečima, Limanski park u kojem se planira otvaranje objekta, kao i Dunavski park u kojem se godinama unazad, kako je naveo, sprovodi komercijalni projekat Ledena šuma.

Naš grad, inače, ozelenjen je ispod 10 procenata, dok je evropski standard 25, a u cilju ispravljanja te razlike nedavno je formiran Savet gradonačelnika Novog Sada za pružanje stručne pomoći u preduzimanju aktivnosti u ozelenjavanju i pošumljavanju gradskih površina.