Zbog poplava vanredno stanje u sedam opština, Ibarska u prekidu

Zbog obilnih padavina tokom noći došlo je do izlivanja reka i bujičnih potoka na području Lučana, prenosi agencija MNA.

Vanredna situacija proglašena je u Lučanima, Osečini, Krupnju, Loznici, Ljuboviji, Malom Zvorniku, Arilju i Kosjeriću, gde se izlio Skrapež i poplavio pedesetak objekata.

Načelnik Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu Goran Nikolić rekao je za RTS da je najkritičnije stanje za sada u Ljuboviji i Guči, jer je u ranim jutarnjim satima bilo jake kiše.

“Ono što jeste dobro i gde nam je sinoć bilo najkritičnije – Loznica, Krupanj, Osečina – tu je voda počela da opada i praktično da se situacija smiruje”, dodaje Nikolić.

On je rekao da je evakuisano 48 ljudi, a jedna osoba je spasena.

U Ljuboviji je jedan most srušen juče, a postoji opasnost da bujica odnese i drugi most.



“Postoji opasnost ne samo da sruši most, nego i da napravi branu i da počne opet da se izliva. Juče je zbog tog mosta i sam centar grada bio poplavljen”, naglasio je Nikolić.

Ukazao je da se sada intenzivno prati stanje u Ljuboviji i Guči i Lučanima.

Kada je reč o Tamišu, stabilna je situacija.

Tokom dana očekuju se obilne padavine u centralnim i južnim predelima Srbije.

Očekuju se porasti vodostaja na Tamnavi i Kolubari. Preventivno su spremni džakovi i pesak. Teren se obilazi 24 sata dnevno. U 12 će zasedati Štab za vanredne situacije u Obrenovcu.

Agencija MNA prenosi da je i na području Lučana proglašena vanredna situcija, gde je do sada poplavljeno više od 100 stambenih i privrednih objekata. Trenutno je evakuisano oko 40 osoba.

Voda je u Guči prodrla u pogone Elektrodistribucije i srednju školu “Dragačevo”, a poplavni talas se tek očekuje.

U selu Viča poplavljena je 31 kuća, izjavio je za MNA predsednik opštine Milivoje Dolović.

Saobraćaj je obustavljen na putu Lučani-Guča u Puhovu i Turici, zbog izlivanja lokalnih bujičnih potoka.

Problema ima i na području Gornjeg Milanovca gde se izlila reka Despotovica.

Trenutno je u prekidu Ibarska magistrala kod Brđana.

Zbog visokog vodostaja Zapadna Morava izašla je iz svog korita u priobalju i za sada nije pričinila štetu.

Zbog velikih padavina raste nivo reka u zapadnoj Srbiji. Na gornjem toku Zapadne Morave i na Kolubari očekuje se veći porast. Popodne se kod Osečine izlio Jadar i poplavio oko 150 kuća i nekoliko privrednih objekata. Proglašena je vanredna situacija u Osečini, Krupnju, Loznici i Ljuboviji gde je trenutno najkritičnije jer je Ljuboviđa poplavila centar varošice. U prekidu je saobraćaj na više regionalnih puteva.

Stanovništvu u slivu Jadra naređeno je da izmeste nameštaj i tehniku iz prizemnih delova kuća jer se iz pravca Krupnja i Osečine očekuje veliki poplavni talas.

Nakon konsultacija sa načelnikom Sektora za vanredne situacije Predragom Marićem, ministar policije Nebojša Stefanović uputio je dodatne snage SVS-a i pripadnike Žandarmerije u opštinu Osečina, kako bi pomogli građanima čije su kuće ugrožene usled izlivanja reke Jadar.

Do izlivanja je došlo usled bujičnih poplava, koje su posledica većih padavina u prethodna 24 sata.

Pripadnici SVS-a, zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave i Opštinskog štaba za vanredne situacije, prate dešavanja na terenu i spremni su da reaguju i u slučaju potrebe za evakuacijom stanovništva, saopštio je MUP.

Poplavni talas Jadra se iz Osečine kreće ka Loznici, zbog čega je gradonačelnik Loznice proglasio vanrednu situaciju.

Fotografije korisnika društvenih mreža iz Valjeva, Loznice i Krupnja pokazuju da su vodostaji reka u ovim gradima uznemirujući i da, ukoliko se padavine nastave, može doći do poplava.

Zbog obilnih padavina, u Banji Badanji kod Loznice izlila se reka Cernica i ugrozila rad tog lečilišta.

Pored Cernice, izlilo se još nekoliko manjih reka, Žeravija, Štira, Trbušnica, koje su poplavile oranice, kao i dvorišta nekoliko domaćinstava, ali voda nije ušla u kuće.

U delu opštine Koceljeva u 13 sati proglašena je vanredna situacija zbog izlivanja reke Tamnave i njene pritoke Kozarice.

Najateža stiuacija je i donjem Crniljevu i selu Kamenica.

Očekuju se obilne padavine narednih dana

Posle nekoliko dana neizvesnosti zbog porasta vodostaja Tamiša, očekuje se da nivo te reke opadne. Međutim, i dalje je na snazi vanredna odbrana od poplava na više od 60 kilometara nasipa.

RHMZ upozorava da će na slivovima Kolubare i Jadra sa pritokama, Skrapežu, Đetinji, Moravici, Bjelici, kao i na gornjem toku Zapadne Morave danas i sutra biti u većem porastu sa prevazilaženjem upozoravajućih nivoa.

Na Jasenici i Kubršnici očekuje se dostizanje upozoravajućih nivoa.

Danas se iznad većeg dela Srbije, kao i u pojedinim delovima Beograda, očekuje da padne i četrdeset litara za 24 časa, a u zapadnoj Srbiji i više od 60 litara.

Sutra se obilne padavine očekuju u centralnim i južnim predelima.

Crvenimeteoalarm na snazi je za teritoriju Zapadne Srbije, a u ostatku Srbije važe narandžasti i žuti meteoalarm.

(RTS, MNA, bizlife.rs)