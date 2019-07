Radno vreme Zavoda je svakog radnog dana od 7 do 14 časova, svakog utorka od 7 do 18 i prve subote u meseci od 8 do 12 časova.

Zavod za transfuziju krvi Vojvodine nalazi se u Hajduk Veljkovoj 9a.

Brojevi telefona su 48 77 980 i 48 77 972.