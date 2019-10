Zavod za transfuziju krvi Vojvodine: Smanjene zalihe krvi

Zavod za transfuziju krvi Vojvodine trenutno raspolaže sa smanjenim zalihama krvi svih krvnih grupa, pa iz tog razloga upućuje molbu svim dobrovoljnim davaocima krvi da se odazovu pozivu kako bi zalihe krvi mogle biti stabilizovane.

Dobrovoljni davaoci krv mogu dati u Zavodu za trasfuziju krvi Vojvodine u Novom Sadu radnim danima od 7 do 14, a utorkom od 7 do 18 sati, kao i prve subote u mesecu od 8 sati do podne.

Takođe, ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine nastavljaju sa nedeljnim akcija prikupljanja krvi širom pokrajine.

Četvrtak, 10. oktobar

SIVAC, MZ 8-11 ČASOVA

NOVIBEČEJ, OŠ 8,30-12 ČASOVA

ZRENJANIN, CRVENI KRST 9-12 ČASOVA

Petak, 11. oktobar

OPOVO, OŠ 11-13,30 ČASOVA

SEFKERIN, AMBULANTA 14-16,30 ČASOVA

APATIN, DOM KULTURE 9-12 ČASOVA

ČESTEREG, MZ 8,30-10 ČASOVA

MEĐA, ŠKOLA 10,30-12 ČASOVA

Dobrovoljni davalac krvi, podsećaju iz Zavoda, može biti svaka zdrava osoba između 18 i 65 godina koja zadovoljava određene kriterijume i koja svojim davanjem ne ugrožava svoje zdravlje ili zdravlje pacijenata.