Svi davaoci mogu da se jave u Zavod za transfuziju krvi u Hajduk Veljkovoj 9a.

Radno vreme zavoda je svakog radnog dana od 7 do 14 časova, svakog utorka u mesecu od 7 do 18 časova i prve subote u mesecu od 8 do 12 časova.

Telefoni Zavoda su 477 79 80 i 487 79 72.