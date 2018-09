Zavisni od interneta

Od kad je nastao internet pojavila se i zavisnost od njega, smatraju psiholozi. Ako neko godinama provodi ogroman deo svog vremena ispred kompjutera i zanemaruje društveni život, takva osoba se smatra zavisnikom od interneta.

Korisnik interneta veoma lako upadne u tu zamku virtuelnog sveta, što je globalni problem. Kvas navodi da je dopamin, hormon sreće poremećen u takvim potrebama skoro stalne prisutnosti na internetu.

“Reč je o tome da čak i u nekom neurobiološkom planu, kad govorimo o dopaminu, neko će reći hormonu sreće i zadovoljstva, on se može izlučiti ako osetimo da je veliki broj osoba podržao veliki broj našeg mišljenja, tako da budi iste one procese u mozgu koji se dešavaju i u realnim ljudskim okolnostima kada dobijemo veliki aplauz, kad postignemo neki veliki uspeh”, naveo je Kvas.

U ljudskoj je naravi da želi potkrepljenje u vidu rada dopamina koji dobija divljenjem drugih, naveo je Kvas i ukoliko ono izostane, osoba će i dalje tražiti utehu ispred računara, čime upada u začarani krug iz kojeg se razvija zavisnost.

“U kontaktu sa zavisnicima bolnice Vita to su izuzetno mlade osobe, oba pola, između 12,13 pa do tamo 20 i kusur godina, prosto to je ta generacija koja od rođenja odrasta na internet sadržajima gde je to za njih postalo vrlo prihvatljivo, normalno, kao što je nekim starijim generacijama bilo da odrastaju uz televizor”, kazao je Kvas.