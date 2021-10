Zatvaranje dela Kisačke ulice od 3. oktobra

Od 3. oktobra će u delu Kisačke ulice biti zabranjen saobraćaj zbog radova na rekonstrukciji i izgradnji podvožnjaka u toj ulici.

Privremena izmena režima saobraćaja će važiti do završetka radova koji će, kako je ranije najavljeno, trajati 6 meseci.

Trase linija javnog gradskog i prigradskog prevoza će funkcionisati u izmenjenom režimu saobraćaja u zoni radova, a reč je o linijama 1, 15, 16, 17, 20, 31, 32, 33 i 35.

Podsećamo, saobraćaj u ovom delu Novog Sada je trebao, prema najavama, biti izmenjen od 20. septembra, ali je taj datum ipak pomeren za 03. oktobar.

JGSP: Izmena trasa linija 1, 15, 16, 17, 20, 31, 32, 33 i 35 OD 3. oktobra

-linija broj 1, tako da se u izmenjenom delu, od raskrsnice Sentandrejskog puta i Partizanske ulice, trasa u oba smera pruža Partizanskom i Temerinskom ulicom do raskrsnice sa Kisačkom ulicom, i dalje redovnom trasom,

– linija broj 15 tako da se u izmenjenom delu, od raskrsnice Sentandrejskog puta i Partizanske ulice, trasa u oba smera pruža Industrijskom ulicom, Rumenačkom ulicom i Bulevarom Jaše Tomića do raskrsnice sa Bulevarom oslobođenja, i dalje redovnom trasom,

– linija broj 16, tako da se u izmenjenom delu, od raskrsnice Puta Šajkaškog odreda i Temerinske ulice, trasa u oba smera pruža Temerinskom ulicom i Kisačkom ulicom do raskrsnice sa Bulevarom Jaše Tomića, i dalje redovnom trasom,

-linija broj 17, tako da se u izmenjenom delu, u smeru od Tržnog centra BIG, trasa od raskrsnice Sentandrejskog puta i Partizanske ulice, pruža Partizanskom i Temerinskom ulicom do raskrsnice sa Kisačkom ulicom i dalje redovnom trasom, a u smeru iz centra, trasa od raskrsnice Bulevara Jaše Tomića i Kisačke, pruža Kisačkom ulicom, Ulicom Jovana Cvijića, Temerinskom i Partizanskom ulicom do raskrsnice sa Sentandrejskim putem i dalje redovnom trasom,

-linija broj 35, tako da se u izmenjenom delu, od raskrsnice Sentandrejskog puta i Partizanske ulice, trasa u oba smera pruža Partizanskom Temerinskom i Kisačkom ulicom do raskrsnice sa Bulevarom Jaše Tomića, i dalje redovnom trasom,

-linije broj 20, 31, 32 i 33, tako da se u izmenjenom delu, od raskrsnice ulica Temerinske i Partizanske, trasa u oba smera pruža Temerinskom i Kisačkom ulicom do raskrsnice sa Bulevarom Jaše Tomića, i dalje redovnom trasom.