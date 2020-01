Zašto odabrati vojni poziv?

Predstavnici Ministarstva odbrane Srbije održali su prezentaciju vojnog poziva učenicima završnih razreda u Gimnaziji “Laza Kostić” i Tehničkoj školi “Mileva Marić Ajnštajn”, dok su učenici osmih razreda predavanja slušali u Osnovnoj školi “1. vojvođanska brigada” i “Svetozar Marković Toza”.

Namera im je, kako kažu, da animiraju što veći broj mladih ljudi za upis u vojne škole.

“Mi ćemo danas na našim prezentacijama da srušimo taj stereotip da je to suviše teško, da je to previše komplikovano. Objasnićemo učenicima koji je to put jednog učenika srednjoškolca, odnosno osnovca da upiše vojnu školu. Znači, ono postepeno gde da se javi, gde on to konkuriše, šta će biti na prijemnom ispitu, koji su lekarski pregledi, psihološki pregledi, šta ga pčekuje u vojnim školama i naravno da im kažemo ono najbitnije da po završetku vojne akademije, po završetku srednjih škola naše kandidate očekuje siguran posao u Ministarstvu odbrane, odnosno u vojsci Srbije”, izjavio je major Danko Rondović, sa Vojne akademije.

Ono što najviše interesuje mlade ljude, kako je kazao, je stipendija koju dobijaju kandidati i koja za Vojnu akademiju iznosi od 15 do 20 hiljada dinara mesečno što zavisi od godine studija, kao i postignutog uspeha.

“Mnogo je prednosti koje daju naše vojne škole. Mi ćemo danas na tim prezentacijama da kažemo za koje studijske programe raspisujemo konkurse, da kažemo kandidatima da, ako dođu u vojne škole, imaju besplatan smeštaj, da imaju besplatnu ishranu, zdravstvenu zaštitu, besplatne udžbenike, školski pribor i ono što je najbitnije da učenici imaju vrhunsko obrazovanje, obrazovanje koje će im koristiti tokom celog života”, dodao je major Rondović.

Svoja iskustva iz vojne gimnazije preneo je učenik Lazar Babić koji kaže da jedino odvajanje od porodice i kuće u početku ume da bude problematično, ali se i to brzo prevaziđe.

“Opredelio sam se zato što sam razmišljao još od malih nogu da upišem akademiju i da postanem oficir Vojske Srbije, pa sam hteo da upišem Vojnu gimnaziju da vidim da li stvarno mogu to da izdržim. Program rada Vojne gimnazije je identičan kao sa gimnazijom opšteg smera, samo što mi dodatno imamo i razne sekcije i kurseve koji ne postoje u drugim školama, kao na primer kurs bilo koje borilačke veštine. Postoji naravno kurs samoodbrane, kurs ronjenja, prve pomoći i tako dalje”, kazao je Lazar Babić, učenik Vojne gimnazije.

Vojne škole, kazao je major Rondović, beleže dobar odziv učenika, iako je selekcija teška i različita je za određena vojna zanimanja. On je dodao i to da ne postoji rodno zasnovana diskriminacija za upis i da je u klupama Vojne gimnazije, Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA sve više devojaka.