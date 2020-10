Zašto je jod ključan za imunitet?

Počinje sezona gripa i respiratornih infekcija. U isto vreme broj obolelih od Covid-19 svaki dan raste . Maria van Kerhove, zvaničnica WHO-a zadužena za COVID-19, upozorava na opasnost poklapanja epidemije korona virusa i gripa a sve to upućuje na još jednu, novu brigu.

COVID-19 i gripa jesu različite zarazne bolesti ali mogu imati slične simptome (groznica, kašalj, otežano disanje).

Upravo je zato važno sprečiti gripu vakcinom protiv a posebno voditi računa o svom zdrvalju,

zdravo se hraniti i poštovati preporučene mere.

Kako kaže Dr Geri Voren, u ovom momentu ključno je povećati unos joda. Na ovaj način možemo da zaštitimo sebe i to mora biti osnovna aktivnost. To je vrlo lako: podignite dnevni unos joda na 30mcg / kg sigurna gornja granica koju je odredila Svetska zdravstvena organizacija – WHO.

Svakodnevnim unosom joda omogućavamo našem organizmu da vrši tri važne funkcije u borbi protiv kovida, deaktivaciju koronavirusa u nosu prisustvom dovoljno joda u nosnoj sluzi, deaktiviranje koronavirusa još na koži jodom iz znoja i ono što je možda i najvažnije, jod učestvuje u apoptozi (ćelijskoj smrti) ćelija zaraženih covidom.

Unosom od 1,5 do 2,4 miligrama joda dnevno (zavisno od telesne težine) ojačavamo naš imuni sistem, u borbi protiv gripe. Takođe, smanjujemo mogućnost prenosa Covida-19, a samim tim i smrtnosti.

Najbolji izvori joda su alge, morska riba i jodirana so.