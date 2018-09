Zaštita potrebna i advokatima

U poslednje vreme su učestali napadi na advokate, ali ono što je zabrinjavajuće, kako ističe predsednik Advokatske komore Vojvodine Vladimir Beljanski, policija i tužilaštvo u mnogim predmetima nisu uspeli da otkriju počinioce.

“Poslednji slučaj koji se dogodio te vrste je upravo bio kod nas u Novom Sadu, to je napad na našu uvaženu koleginicu dr Enike Veg koji se dogodio u sudu i to je na žalost ne prvi slučaj napada na advokate u sudu. Imali smo ranije i druge stvari koje su bile strašnije, u Odžacima se pre više godina dogodilo i ubistvo sudije u sudnici”, naveo je Beljanski.

Advokati su nekada bili poštovana i plemenita profesija, a danas ih, prema rečima Beljanskog, građani krive za skoro sve probleme na koje nailaze u sudovima, za dugačke procese, za loše ishode postupaka i slično.

“To je rezultat velikog ne razumevanja za naš posao, ali i onoga što je i opšte prisutno u društvu, a to je pretpostavljanje i stavljanje na prvo mesto konfora i zabave umesto kulture i obrazovanja i onda se lako zamene vrednosti i lako dođe do toga da se teško razlikuje šta je dobro, a šta je zlo, šta se treba učiniti, a šta se ne sme učiniti”, kazao je Beljanski.

Da podsetimo, policija je identifikovala i uhapsila muškarca koji je u utorak, 04. septembra, u zgradi suda u Novom Sadu fizički napalo advokaticu dr Eniku Veg.

“Što se tiče napada na koleginicu Enike Veg, to je zaista strašna i skandalozna stvar koja se dogodila. Ono što bi se u takvim slučajevima moglo popraviti to je stepen obezbeđenja u sudu. Ne može policija da dežura ispred svake sudnice, niti je to njena nadležnost, postoji sudska straža, stepen zaštite se može popraviti i to će prijati i sudijama i tužiocima i advokatima”, rekao je Beljanski.