Zaštita i od novih sojeva Kovida

VIDEO K9: Vakcine protiv virusa Kovid 19 štite i od novih sojeva ovog virusa, izjavio je Milanko Šekler, doktor veterinarskih nauka i dodao da bi sa dovoljnim obimom vakcinisanih ljudi, one mogle da obezbede zaštitu od daljeg širenja i prenošenja bolesti.

Milanko Šekler, doktor veterinarskih nauka je prvi, sa svojim stručnim timom u Veterinarskom specijalističkom institutu Kraljevo, “pročitao” genom koronavirusa u Srbiji, što je osnova za saznanja o njegovoj mutaciji, uticaju, virulentnosti i tome odakle je stigao.

“Može, svakako, to su već informacije koje su opšte poznate, one štite od svih oblika, ne samo od tih mutiranih koji se pojavljuju u novinama i u štampi kao interesantni, pri čemu nisam siguran baš koliko su sve ti sojevi interesantni, ali vakcina sa nešto manjom efikasnošću, ali sasvim dovoljno, sve ove postojeće vakcine tza sada pokazuju efikasnost i štite. Sa dovoljnim obimom vakcinisanih ljudi, one sasvim pristojno mogu da obezbede zaštitu od daljeg širenja i prenošenja bolesti”, kaže doktor Šekler.

Više od godinu dana od izbijanja pandemije korona virusa, svet i dalje ima veliki problem sa ovom zaraznom bolešću. Ono što dodatno otežava situaciju jesu mutacije virusa Kovid19, pa se tako u medijima govori o novim sojevima virusa koji čak mogu biti virulentniji ili smrtonosniji.

Jedan od takvih sojeva jeste i britanski soj korona virusa za koji se tvrdi da je stigao u Srbiju. Infektolozi su objasnili da su mutacije virusa normalna i očekivana pojava, ali se postavlja pitanje kako sprečiti dalje stvaranje novih sojeva.

Stručnjaci kažu vakcinacijom, i to masovnom, u celom svetu. Prema njihovim stavovima, kada virus naiđe na osobu koja je primila vakcinu, on biva brzo uklonjen i nema vremena da se replicira niti da se naprave nove mutacije. U tom smislu, vakcina štiti pojedinca od razboljevanja, štiti društvo od širenja epidemije, ali štiti i od nastanka novih sojeva.

Saglasan sa ovakvim mišljenjem stručnjaka je i doktor veterinarskih nauka Milanko Šekler koji je rekao da vakcina može pokazati nešto manju efiksnost kod novih sojeva, ali da štiti sasvim dovoljno. On je naglasio da ukoliko se dovoljan broj ljudi bude vakcinisao, može se obezbediti zaštita od daljeg širenja i prenošenja ove bolesti.