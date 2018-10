Zamenite stari papir za sadnice

Sedmu godinu za redom Inžinjeri zaštite životne sredine organizuju zamenu starog papira za sadnice i cveće.

Jedan od razloga zašto ovu akciju ponavljaju iz godine u godinu jeste i taj da podstaknu izgradnju sistema za reciklažu papira, ali pre svega da kod sugrađana podignu svest o prevenciji samog nastajanja odpada.

“Želja nam je da upravo sugrađane koji imaju svest o očuvanju životne sredine i žele da recikliraju stari papir na to motivišemo i da ih pozovemo da na naš štand tokom trajanja “Novosadske jeseni” donesu stari papir i zamene ga za sadnice”, istakao je Igor Jezdimirović iz ovog udruženja.

Reciklaža starog papira predstavlja jedan od postulata sistema upravljanja otpadom, kaže predsednik udruženja Inžinjera zaštite životne sredine i u tome je važnost uspostavljanja održivog i efikasnog sistema, kako bi bio smanjen štetan uticaj tog otpada na zdravlje ljudi.

“Ukoliko imamo otpada oko nas možemo očekivati da se taj otpad nađe u nama i da štetno utiče na naše zdravlje. Kada je u pitanju papir , on ima lepe performanse za reciklažu, tačnije ukoliko je adekvatno prikupljen, on može da bude recikliran i da se stvori novi papir ili novi karton. Nažalost, u Srbiji imamo mnogo veće kapacitete za preradu papira nego što imamo mogućnost da taj papir pokupimo”, kazao je Jezdimirović.

Prema rečima Jezdimirovića, kada se papir pomeša sa ostalim smećem, on za 7 do 14 dana gubi bilo kakvu mogućnost reciklaže, jer se zaprlja, ovlaži i počinje da se raspada. Zbog toga ga, savetuje on, treba prikupiti posebno, kako bi od njega mogao da se dobije novi papir ili kartonska ambalaža.

“Ono što je bitno da znamo je, da reciklažom jedne tone starog papira mi sačuvamo 17 stabala starosti od 15 do 20 godina koji bi bili inače neophodni da se iseku i pretvore kroz sam proces dobijanja papira, a ovako onim što bi bacili možemo da sačuvamo ta stabla. Naša želja je upravo to bila i tako smo i došli do računice od 60 kilograma, znači da za svakih 60 kilograma se sačuva jedno stablo, a mi u suštini pored toga što smo sačuvali jedno stablo, još onima koji su u tome učestvovali, poklonimo jedno stablo da mogu da ga zasade i na taj način dupliramo pozitivan efekat same akcije”, rekao je on.

Štand Inžinjera zaštite živozne sredine do 27. oktobra biće postavljen na prvom spratu Spensa, a sugrađani svoj stari papir mogu doneti od 8 do 20 časova, odnosno u subotu do podne.

Svi koji donesu 10 kg starog papira dobiće, kao i prethodnih godina, sadnicu cveća, a 60 kg starog papira mogu zameniti za sadnicu drveta.