Zakon proređuje kombi prevoznike putnika

Nove odredbe Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju su teško ispunjive u našim uslovima, počev od obaveze polaganja D1 kategorije za vozače kombija za prevoz putnika, za koju u našoj zemlji ne postoji škola za obuku.

Time će, smatraju u Udruženju kombi-prevoza putnika Srbije, praktično biti ukinut kombi-prevoz putnika od vrata do vrata.

“Država je propisala mnogo teške uslove za naš životni standard. Ukidaju prevoz od vrata do vrata, od tačke A do tačke B. Znači nećemo moći, celo jedno tržište, od 5 do 8 putnika ili sedećih mesta, se ukida. Od sad će moći da voze taksisti, do 4 mesta i autobusi od 9 pa naviše mesta te putnike koje smo mi pokrivali sa kombijima”, rekao je Džikić.