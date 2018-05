Zahvalnice otadžbine vojnim dobrovoljcima

U Srbiji je dobrovoljno služenje vojnog roka uvedeno 2011. godine. Vojni rok je u

trajanju od šest meseci, a prelaskom na profesionalni koncept popune, Vojska Srbije je otvorena i za žene.

Uručenjem priznanja vojnim obveznicima koji su dobrovoljno odslužili vojni rok sa oružjem 2015. godine, u Domu Vojske Srbije upriličen je svečani program.

“Pa iskreno prijavila sam se najviše iz tog razloga što to kod nas nije obavezno i što smatram da je to jedno divno iskustvo koje svaka devojka i momak treba da prođe, stvarno se steknu drugari do groba, i svašta se nešto nauči i ova nagrada nas je podsetila na sve to stvarno, i danas sutra da pozovu prva bih stala u red da idem”, rekla je Ivana Neginić, dobitnica Zahvalnice.