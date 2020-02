“Zagrli snažno” u subotu na Trgu slobode

“Mnogo je važno da zagrliš snažno”, slogan je pod kojim će ove godine Nacionalno udruženjeroditelja dece obolele od raka obeležiti 15. februar na trgovima, šetalištima i glavnim ulicama u više od 30 gradova širom Srbije. U Novom Sadu će centralno mesto manifestacije biti Trg slobode na kojem će biti organizovan muzički program.

“Program počinje u 12 časova. Biće prigodan program gde će nastupati dečju horovi, bilo nam je važno da deca daju deci podršku. U 13 časova će lečena deca pustiti balon podrške ka nebu, u smislu podrška mališanima koji se sada leče i koji su završili lečenje”, istakla je Teodora Todorović iz NURDOR-a.

Proteklih godina su donacije prikupljene povodom Svetskog dana dece obolele od raka bile usmeravane za izgradnju bolnice u Nišu koja je završena, a od prošle godine novac prikupljaju za projekat izgradnje nove roditeljske kuće u Beogradu

“NURDOR svakodnevno vodi računa o 5 roditeljskih kuća, od kojih se 3 nalaze u Beogradu i po jedna u Novom Sadu i Nišu. One služe za boravak porodica čija se deca leče, da ne bi putovala od mesta gde žive do zdravstvene ustanove, oni imaju besplatan smeštaj u našim roditeljskim kućama i prevoz do bolnice i naše kuće su mesto gde porodice mogu da se okupe posle nekoliko meseci boravka na odelenju deteta sa jednim roditeljem”, kazala je Todorović.

Smeštajni kapaciteti u Beogradu, kako je rekla, na žalost nisu dovoljni i trenutno omogućavaju boravak za 13 porodica.

“Pošto je Beograd dijagnostički centar, bilo nam je jasno da moramo povećati smeštajne kapacitete, tako da sad sva sredstva ulažemo u to. U procesu smo traženja placa, kuće i nadamo se da ćemo uskoro to i realizovati”, rekla je Teodora Todorović iz NURDOR-a

Nakon što je prošle godine u Novom Sadu opremio igraonicu za decu, NURDOR u našem gradu planira renoviranje dečjeg hematološko-onkološkog odeljenja.