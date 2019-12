Za veću bezbednost slepih u saobraćaju

Slepa i slabovida lica često imaju velikih problema prilikom kretanja u saobraćaju i neophodno je podići njihov nivo bezbednosti kao učesnika u različitim saobraćajnim situacijma.

Na tribini “Beli štap i pas – bezbednost za nas” ukazano je na faktore rizika, zakonska rešenja i nove trendove u ovoj oblati, s obzirom na pojavu bešumnih prevoznih sredstava poput električnih automobila i trotineta.

“Ovo je prvi put da Agencija za bezbednost saobraćaja učestvuje u ovakvom jednom projektu. U pitanju je projekat koji Agencija za bezbednost saobraćaja realizuje prema slepim i slabovidim osobama u saobraćaju. Ovo je, slobodno mogu reći, jedan pilot projekat gde obraćamo pažnju i na tu kategoriju učesnika u saobraćaju. Ono što je veoma važno jeste da je i zakon u nekom svom delu predvideo jasno gde treba da se kreću slepe i slabovide osobe”, istakao je Veljko Ćurčić ispred Agencije za bezbednost saobraćaja.

Zakon, kako je naveo, predviđa i šta treba da imaju kod sebe slepi i slabovidi građani kada su na ulici i u kojim uslovima se kreću. Takođe, vozači treba da znaju da postoje propisi koji određuju ponašanje u saobraćaju kada naiđu na slepu ili slabovidu osobu.

“Mi ćemo danas upravo kroz razgovor i razgovor, samo predavanje je interaktivnog karaktera, čuti neke njihove probleme, videti šta je njima glavni problem kada se oni kreću u saobraćaju. I mnoge ćemo predloge kasnije razmatrati, uneti neke novine kada je u pitanju poboljšanje bezbednosti saobraćaja ove kategorije učesnika u saobraćaju”, kazao je Ćurčić.

On je dodao i to da je u uslovima gustog gradskog saobraćaja preporučeno slepim osobama da se uvek kreću ili u pratnji psa vodiča ili u društvu neke druge osobe.

“Mislim da su ovakve tribine jako potrebne. Moram da kažem da ovo nije prva. Mi smo imali i sa vatrogascima. Dakle, želimo da upoznamo naše sugrađane, a i nadležne službe da tako kažem kada se već desi neki problem kako to mogu da nam pomognu i kako mi možemo da iz takvog problema izađemo. Tako mislimo da će danas ovo biti jendo dobro iskustvo za nas da i oni čuju šta nam to mseta, na čemu bi trebalo da se poradi”, naveo je Goran Vuković, predsednik Gradskog odbora slepih Novi Sad.

Prema njegovim rečima, u Novom Sadu se mnogo pažnje posvećuje saobraćajnoj infrastrukturi kada je o ovoj populaciji reč, ali ima prostora za napredak.

“Sa gospodinom Kravićem sam pričao o nabavci, eto to je jedan da kažem minus, jer nemamao ni jedno vozilo gradskog prevoza koje ima najavu, govornu najavu sledeće stanice, ove, sledeće i tako. To imaju mnogo manji gradovi i mnogo lošije te lokalne samouprave. Dobili smo obećanje da će u sledećoj nabavci, dakle ova vozila koja su stgla to nemaju, ali to mi je odmah rečeno da je već taj tender završen, ali da će u sledećim, svakom sledećem tenderu biti jedna od stavki i taj govorni softver”, rekao je Vuković.

Vuković je istakao da su takve stvari od neprocenjivog značaja za njih i kazao da očekuje još više taktilnih staza, kao i celokupno poboljšanje infrastrukture za kretanje slepih i slabovidih sugrađana.