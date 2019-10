Za energetski efikasniju Srbiju

Međunarodni Forum o čistim energetskim tehnologijama “Energetska digitalna perspektiva Srbije” u fokusu ima identifikaciju konkretnih procesa i projekata u sektoru energetike i njihovom unapređenju putem primene novih digitalnih tehnologija i rešenja, a u skladu sa zajedničkim evropskim ciljevima.

Na samom početku dodeljena su i priznanja “TOP ENERGY 2019” za najuspešnije realizovane projekte iz oblasti energetike u Srbiji i zemljama Jugoistočne Evrope.

“Veliko mi je zadovoljstvo da i ove godine ovaj skup okuplja sve one koji iz sfere donošenja političkih odluka, iz sfere nauke, iz sfere prakse mogu da doprinesu sagledavanju teme koja je aktuelna. Što se tiče energetike to je jedno pitanje oko kojeg se, bez obzira na političke razlike, svi mogu okupiti”, rekao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Energetika je, kako je kazao, strateško pitanje koje opredeljuje ne samo komoditet i uslove života, nego istovremeno i poziciju određene zemlje među konkurencijom. Stoga je energetska efikasnost među prioritetnim zadacima u cilju uštede i očuvanja resursa.

“I danas pokušavano da uhvatimo korak sa razvijenim svetom. Čini mi se da u poslednjih nekoliko godina apsolutno jednom snažnom investicionom i razvojnom politikom smo uspeli da sačuvamo energetsku stabilnost u Srbiji, učinimo da Srbija bude energetski bezbedna. I da Srbija iz dana bude u tehnološkom i energetskom sistemu, ili energetskom sektoru, sve naprednija, u skladu sa svim tendencijama u modernoj evropskoj i svetskoj energetici”, kazao je Aleksandar Antić, Ministar rudarstva i energetike.

“Reći ću da je najveći izazov pred nama upravo to što je populacija u poslednjem veku porasla za 3,7 puta, a potreba za energentima preko 30 puta. Kada govorimo sa aspekta same Autonomne pokrajine Vojvodine reći ću nekoliko stvari vrlo bitnih da je blizu 90% vetro parkova izgrađeno na teritoriji APV, od onih najmanjih sa 6,6 do 0,9 megavata, do onih većih Košave, Alibnara sa 42, Košave sa 69 da bi pre par meseci bila realizovan ai Kovačica sa 104 megavata”, istakao je Nenad Grbić, Pokrajinski sekretar za energetiku.

Proteklih godina, kako je rečeno, u Srbiji je rađeno na modernizaciji postojećeg i poboljšanju efikasnosti energetskog sistema u sladu sa najvišim ekološkim standardima.

Ovom prilikom dodeljena su i priznanja “TOP ENERGY 2019” za najuspešnije realizovane projekte iz oblasti energetike u našoj i zemljama Jugoistočne Evrope i to kompaniji “New Enery Solutinos”, Dr Božidaru Leviju, Nenadu Grbiću, Aleksandru Antiću, kao i JKP Novosadska toplana.

“Čast mi je što sam danas primio priznanje za jedno od najuspešnijih komunalnih preduzeća, rekao bih u Republici Srbiji, a i šire u regionu. Za mene posebno je zadovoljstvo što sam primio ovu nagradu, jer shvatam da smo na dobrom strateškom pravcu i da radimo kvalitetno tu transformaciju konvencionalnog u moderni i održivi sistem daljinskog grejanja”, naveo je Dobrosav Arsović, direktor JKP Novosadska toplana.

Vizija učesnika ovogodišnjeg Foruma je da podstaknu kreativnije i konkretnije korišćenje raspoloživih potencijala u čistoj energiji na ovim prostorima, kao i da intenziviraju saradnju i razvoj u sektoru energetike i digitalizacije u regionu radi bržeg ostvarenja ciljeva EU energetske mape puta 2050.