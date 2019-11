Za energetski efikasniji SPENS trebaće milioni evra

Na osnovu protokola o saradnji između grada Novog Sada i Evropske banke za obnovu i razvoj potpisanog u avgustu, nedavno je u Gradskoj kući prezentovana Studija o rekonstrukciji SPENS-a i poboljšanju njegove energetske efikasnosti.

Mešovita stručna komisija međunarodnih i domaćih eskperata, prema rečima gradonačelnika Miloša Vučevića, predstavila je analizu enetgetske efikasnosti, postojećeg stanja projektno-tehničke dokumentacije, stanja postojećih delova objekta, kao i benefit analizu ponuđenih modela rekonstrukcije objekta.

Vučević je kazao da se finalna analiza očekuje uskoro, a da je trenutno najugroženiji zatvoreni bazen sa čijom će se reknostrukcijom prvo krenuti, vodeći računa o svim sadržajima koji se tamo realizuju. Kompletna rekonstrukcija objekta obuhvatiće obnovu krova, fasadnog omotača, stepeništa, ulaznih i izlaznih pravaca, toplotno-rashladno-ventilacionog sistema i zamenu rasvete.

Cilј je, rekao je Vučević, da se dobije funkcionalan, u dobroj meri samoodrživ, energetski efikasan objekat za narednih 40-50 godina, te da bude primamlјiviji lјudima iz biznisa koji iznajmlјuju lokale, ali i da se koncipira drugačiji sadržaj prvog i drugog sprata.

Trenutno, naveo je on, nema finalnog projektno-tehničkog dokumenta koji bi precizirao iznos potreban za rekonstrukciju SPENS-a, prema grubim procenama reč je o sumi od 27 do 34 miliona evra. Procene su da bi, nakon rekonstrukcije, ušteda u održavanju gradskog sportskog i poslovnog centra, bila od 50 do 60 posto.