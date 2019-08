Vudstok, simbol svog vremena

Rokeri starije generacije, ali i mlađi poštovaoci ove vrste muzike, nisu propustili da 15. avgusta obeleže pola veka od održavanja Vudstoka, festivala muzike i umetnosti, kako je tada nazvan.

Međutim, ovoj godišnjici, mišljenje je novinara Mijatovića, veća se pažnja pridaje van američkog kontinenta.

“Oni su želeli da naprave Vudstok, isti taj Lang sa jednom ekipom, želeo je da napravi sećanje na Vudstok i da dovede nve neke zvezde, neke stare koji su živi, međutim, očigledno oni koji su bili spremni da ulože novac, a to su Japanci, su pročitali priču i povukli se, jer nije tu cilj nikakav bio obeležavanje bilo čega nego da se drpi lova, to je čuvena američka filozofija. Na taj način je i prvi Vudstok napravljen. Nije on napravljen da bi se skupili hipici iz čitavog sveta ili Amerike da bi, ne znam, apelovali na mir, na ljubav a ne rat i tako dalje. Oni su imali nameru da zarade novac, da otvore studio za snimanj ei da od toga kasinje žive”, rekao je on.

Festival je, pod nazivom “Vudstok avanture” trajao 4 dana na poljani farme u mestu Betel u državi Njujork i posetilo ga je više od 400.000 ljudi.

“Pre svega, on nije organizovan kao antiratni festival. Poruka hipi-komune je ‘Vodimo ljubav, a ne rat’. Oni koji su to organizovali nisu to organizovali iz tog razloga. Američku omladinu nikada nije interesovala politika, ali su se tada okupljali protiv rata u Vijetnamu, ne zbog toga što imali sažaljenja prema vijetnamskom narodu, nego zbog toga što su se plašili da njihova deca i oni sami ne odu i ne vrate ih u kovčezima”, kazao je Mijatović.

Muzika takođe nije bila razlog okupljanja, smatra Mijatović, bez obzira na velika imena koja su nastupala na koncertima tokom festivala.

“Zamislite na Vudstoku 500 hiljada ljudi, koliko bu tu ozvučenje trebalo da bude. Ali njima to nije bilo važno. Videli ste u filmu kada padne kiša i oni se plaše da grom ne udari itako dalje, da ne udari nekog struja, da se publika zabavljala klizeći niz ono brdo kroz blato koće duže da ode i tako dalje. Dakle, oni su našli sebi zabavu, ali rekoh, muzika nije glavni razlog njihovog dolaska, nego okupljanje, masa, raja, rulja. Niti kakva poruka da oni nekom tamo pošalju, muzika nikada nije menjala svet”, naveo je Mijatović.

Percepcija o Vudstoku kao rok festivalu sa kojeg je svetu poslata poruka mira formirana je kasnije, a sam festival postao je simbol jednog vremena i idealizma šezdesetih godina.