Vučić: Vakcine do kraja godine

Srbija je preko covax sistema obezbedila 1,8 miliona doza vakcine protiv korona virusa, a prve doze u našu zemlju bi mogle stići do kraja decembra najavio je predsednik Srbije.

Vučić je dodao da će Srbija pokušati da kraja januara da obezbedi dovoljno vakcina za kompletan zdravstveni sektor, kao i za veći deo vojske i policije, kako bi im olakšali rad i zaštili zdravstveni sistem”.

Vučić je istakao da će država nastaviti da izdvaja velika novčana sredstva za ulaganja u zdravstvo. On je precizirao da će u Klinički centar Srbije biti uloženo oko 150 miliona evra za sve faze radova, u Klinički centar Vojvodine 54 miliona evra, a u Klinički centar u Kragujevcu 43 miliona evra sa opremom i rekao da očekujemo da do kraja sledeće godine svi ti radovi budu završeni. Predsednik je dodao i da je u toku renoviranje 40 opštnih bolnica u zemlji koje košta između 950 do 1,2 milijarde evra. Vučić je rekao i da će saslušati predloge Kriznog štaba o tome šta treba preduzimati povodom epidemije korona virusa, mada je on, kako je naveo, bio za policijski čas, a ne za polovična rešenja.