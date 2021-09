Vremenska prognoza, 24.9.2021.

U Novom Sadu danas pretežno sunčano. Jutarnja temperatura bila je 8, najviša dnevna 24 stepena. Umereno jak severozapadni vetar duva brzinom do 8 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1016 mbar.

Sutra u Novom Sadu pretežno sunčano i još toplije. Jutarnja temperatura biće 11 stepeni, tokom dana do 26. Zapadni povetarac duvaće brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1021 mbar.

Narednih pet dana u Novom Sadu pretežno sunčano do ponedeljka kada nas očekuje naoblačenje sa kišom koje će trajati do srede. U sredu razvedravanje. Jutarnje temperature će se kretati od 11 do 14 stepeni, a najviše dnevne od 20 u sredu, do 28 stepeni koliko nas očekuje u nedelju.

Očekivane biometeorološke prilike povolјno će uticati na većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Izvestan oprez se savetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima.