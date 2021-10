Vremenska prognoza, 19.10.2021.

Sunčano i danas u našem gradu, a vedro vreme i temperature iznad proseka za ovo doba godine meteorolozi nam najavljuju do petka.

U Novom Sadu danas pretežno sunčano. Jutarnja temperatura je iznosila 4 stepena, najviša dnevna 16. Duva lagani jugoistočni lahor brzinom do 1 m/s. Vazdušni pritisak povišen, 1028 mbar.

Sutra u našem gradu takođe pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura će biti 5, do 21 stepena u toku dana. Duvaće lagani južni vetar brzinom do 4 m/s. Vazdušni pritisak iznosiće 1023 mbar.

Narednih dana u Novom Sadu pretežno sunčano do petka, kada će uz promenljivu oblačnost biti uslova za kišu, dok nas u nedelju očekuje razvedravanje. Jutarnje temperature će u ovom periodu biti u intervalu od 4 do 13 stepeni, a maksimalne dnevne od 14 u subotu, do 23 stepena koliko se očekuje u četvrtak.

Očekivane biometeorološke prilike povolјno će uticati na većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Izvestan oprez se savetuje astmatičarima tokom jutarnjih sati. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja.