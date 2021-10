Vremenska prognoza, 18.10.2021.

U Novom Sadu danas pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura je iznosila 3 stepena, najviša dnevna 16. Duva lagani severozapadni povetarac brzinom do 2 m/s. Vazdušni pritisak povišen, 1025 mbar.

Sutra u našem gradu takođe pretežno sunčano. Jutarnja temperatura će biti 4 , tokom dana do 17 stepeni. Duvaće jugozapani lahor brzinom do 1 m/s. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1029 mbar.

Narednih 5 dana u Novom Sadu pretežno sunčano do petka, kada će uz promenljivu oblačnost biti moguća kiša. U subotu ponovo razvedravanje. Jutarnje će u ovom periodu biti u intervalu od 4 do 13 stepeni, a maksimalne dnevne od 15 u subotu, do 23 stepena u četvrtak.

Biometeorološka situacija pogodovaće hroničnim bolesnicima, ali se dodatna pažnja ipak savetuje osobama sa srčanim tegobama, a u jutarnjim satima pojačane tegobe mogu osetiti i astmatičari. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi.