Vremenska i bioprognoza, 14.10.2021.

U Novom Sadu danas promenljivo oblačno vreme. Jutarnja temperatura je iznosila 2 stepena, najviša dnevna 11. Duva severozapadni povetarac brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak povišen, 1022 mbar.

Sutra u našem gradu malo do umereno oblačno. Jutarnja temperatura će biti stepen iznad nule, tokom dana do 13 stepeni. Duvaće severoistočni povetarac brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak povišen, 1020 mbar.

Narednih 5 dana u Novom Sadu promenljive vremenske prilike sa smenom jačih i slabijih perioda oblačnosti i uz postepeni porast temperatura vazduha. Jutarnje će u ovom periodu biti u intervalu od 1 do 4 stepena, a maksimalne dnevne od 13 koliko će biti izmereno sutra i u subotu, do 18 stepeni u utorak.

Nastavak relativno povolјne biometeorološke situacije za većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolјe i smanjenja koncentracije.