Vremenska i bioprognoza, 9.9.2019.

U Novom Sadu danas promenljivo oblačno sa mestimičnim pjuskovima. Jutro je osvanulo uz temperaturu od 12 stepeni, tokom dana do 26. Duva pojačan jugozapadni vetar brzinom do 7 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1012 mbar.

Sutra će u našem gradu biti umereno oblačno bez padavina. Temperature vazduha biće slične današnjim, jutarnja 12, najviša dnevna do 26. Promene ćemo osetiti u strujanju vazduha, koje će sutra biti znatno slabije jer će duvati povetarac sa severoistoka brzinom do 2 m/s. Vazdušni pritisak biće i dalje povišen, 1019 mbar.

Narednih 5 dana u Novom Sadu biće malo do umereno oblačno vreme, bez padavina. Jutarnje temperature kretaće se u rasponu od 12 do 18 stepeni, a maksimalne dnevne od 26 sutra, do 30 stepeni u subotu.

Očekivane biometeorološke prilike uticaće relativno nepovolјno na većinu hroničnično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Neraspoloženje i nesanica se mogu javiti kao meteoropatske reakcije.