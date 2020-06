Vremenska i bioprognoza, 9.6.2020.

U našem gradu danas promenljivo oblačno vreme sa kišom i grmljavinom. Jutarnja temperatura bila je 16 stepeni, najviša dnevna 23. Povetarac sa zapada duva brzinom do 2 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1010 mbar.

I sutra u Novom Sadu promenljivo oblačno sa mestimičnim pljuskovima. Jutro će osvanuti uz temperaturu od 16 stepeni, tokom dana do 24. Povetarac sa jugozapada duvaće brzinom od 2 m/s. Vazdušni šritisak i dalje povišen, 1010 mbar.

Nestabilno vreme, sa smenom sunca, oblaka i mestimičnih pljuskova zadržaće se sve do vikenda Novom Sadu. U subotu će biti umereno oblačno i suvo vreme, a u nedelju ponovo promenljivo oblačno sa povremenom kišom. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne od 23 u četvrtak, do 28 u nedelju.

Očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolјe i poremećaja sna.