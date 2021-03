Vremenska i bioprognoza, 9.3.2021.

U Novom Sadu danas malo do umereno oblačno vreme. Jutarnja temperatura -4, najviša dnevna 8 stepeni. Slab severoistočni vetar duva brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1019 mbar.

I sutra u našem gradu malo do umereno oblačno vreme. Ujutro će biti izmerena -2 stepena, u najtoplijem delu dana 8. Duvaće slab severac brzinom do 2 m/s. Vazdušni pritisak povišen, 1019 mbar.

Narednih pet dana u Novom Sadu promenljive vremenske prilike. Malo do umereno oblačno biće do petka kada će biti uslova za kišu koja će padati i tokom vikenda. Jutarnje temperature će u ovom periodu biti između -3 i 4, a naviše dnevne od 8 stepeni u sredu, do 13, koliko će biti izmereno u subotu i nedelju.

Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata biometeorološka situacija usloviće blago smanjenje tegoba, ali se izvesna opreznost savetuje osobama sa srčanim tegobama i astmatičarima. Mogući su neraspoloženje i glavobolјa.