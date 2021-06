Vremenska i bioprognoza, 7.6.2021.

U Novom Sadu danas pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura je iznosila 15 stepeni, tokom dana do 27. Slab severoistočni vetar duva brzinom do 4 m/s. Vazdušni pritisak je povišen 1015 mbar.

Sutra u našem gradu takođe pretežno sunčano. Jutarnja temperatura će biti 14, tokom dana do 28 stepeni. Duvaće slab severac brzinom do 4 m/s. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1014 mbar.

Pretežno sunčano vreme zadržaće se do četvrtka kada nas očekuje promenljivo oblačno vreme sa kišom. Od petka prestanak padavina, ali će se i dalje smenjivati oblačni i sunčani periodi. Narednih pet dana temperature će biti u proseku pa i iznad proseka za ovo doba godine. Jutarnje će se kretati 14 do 17, a maksimalne dnevne od 25 u četvrtak i petak do 28 stepeni koliko će biti izmereno sutra i prekosutra.

Nastavlјa se period sa relativno nepovolјnim uticajem biometeoroloških prilika na hronične bolesnike. Naročit oprez se savetuje osobama sa bronhijalnom astmom i srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu glavobolјe, razdražlјivosti i poremećaja sna.