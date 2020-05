Vremenska i bioprognoza, 7.5.2020.

U Novom Sadu danas pretežno sunčano vreme. Jutranja temperatura bila je 7 stepeni, maksimlana dnevna 19. Jak severozapadni vetar duva brzinom do 9 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1019 mbar.

Pretežno sunčano vreme biće i sutra u našem gradu. Jutarnja temperatura iznosiće 6 stepni, najviša dnevna 21. Slab zapadni vetar duvaće brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak visok, 1023 mbar.

Pretežno sunčano vreme zadržaće se na području našegg grada do kraja sedmice, a u ponedeljak i utorak biće promenljivo oblačno sa usloima za kišu. Temperature vazduha u narednoih pet dana kretaće se u jutarnjim časovima od 6 do 15 stepeni, a najviše dnevne od 21 u petak, do 28 u nedelju.

Povol?na biometeorološka situacija pogodovaće većini hroničnih bolesnika i osetl?ivih osoba. Oprez je neophodan kod osoba sa psihičkim tegobama. Moguće meteoropatske reakcije su promenl?ivo raspoloženje i glavobol?a.