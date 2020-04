Vremenska i bioprognoza, 7.4.2020.

Sunčano, vedro i toplo danas i sutra našem gradu. Vedro prolećno vreme imaćemo i do kraja ove nedelje.

Danas sunčano u Novom Sadu. Jutarnja temperatura iznosila je 3, tokom dana do 19 stepeni. Umeren vetar sa jugoistoka duva brzinom do 6 m/s. Vazdušni pritisak je visok, 1035 mbar.

I sutra u našem gradu sunčano vreme. Jutarnja temperaturom biće 3 stepena, maksimalnom dnevna 20. Slab istočni vetar duvaće brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak i dalje visok, 1031 mbar.

Do kraja nedelje u Novom Sadu očekuje nas sunčano, vedro i toplo vreme sa porastom temperatura vazduha i pojavom minimalne oblačnosti tokom vikenda. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se od 3 do 9 stepeni, a maksimalne dnevne od 20 sutra, do 24 stepena, koliko će biti izmereno tokom vikenda.

Relativno povolјna bimeteorološka situacija za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući reumatski bolovi i neraspoloženje.