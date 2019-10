Vremenska i bioprognoza, 7.10.2019.

Danas u Novom Sadu malo do umereno oblačno. Jutarnja temperatura iznosila je 7, maksimalna dnevna do 14 stepeni. Duva umeren vetar sa severoistoka brzinom do 5 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1014 mbar.

Sutra u našem gradu pretežno sunčano vreme. Ujutru će živa u termometru pokazivati samo 1 stepen, a u najtoplijem delu dana 16 stepeni. Duvaće slab istočni vetar brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak biće povišen, 1021 mbar.

Narednih pet dana u Novom Sadu biće uglavnom pretežno sunčano vreme sa izuzetkom četvrtka, kada će biti uslova za kišu. Jutarnje temperature kretaće se u rasponu od 1 do 9 stepeni, a maksimalne dnevne od 15 u utorak i u četvrtak, do 23 stepena u sredu.

Zadržavanje promenlјivog vremena može izazvati tegobe kod većine hronično obolelih osoba, pa im se savetuje redovna terapija i umerene aktivnosti. Oprez se savetuje cerebrovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije u vidu reumatskih bolova, glavobolјe i neraspoloženja moguće su kod svih osetlјivih osoba.