Vremenska i bioprognoza, 7.1.2020.

VIDEO K9: U našem gradu danas i narednih dana malo do umereno oblačno vreme, prohladno, ali i dalje bez padavina.

U Novom Sadu danas malo i umereno oblačno vreme. Jutarnja temperatura iznosila je -7, tokom dana 1 stepen. Duva slab severoistočni vetar brzinom do 2 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1028 mbar.

I sutra u našem gradu malo do umereno oblačno, uz jutarnju temperaturu od -7 i najvišu dnevnu do 3 stepena. Slab severoistočni vetar duvaće brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1030 mbar.

U Novom Sadu u narednih 5 dana biće uglavnom malo do umereno oblačno i suvo vreme. Jutra će biti hladna sa temperaturama u intervalu od -7 do -1 stepena. Dnevne temperature u ovom periodu biće u porastu, od 3 stepena u sredu, do 9 stepeni koliko nas očekuje tokom vikenda.

Relativno nepovolјna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje cerebrovaskularnim bolesnicima, kao i astmatičarima tokom prepodneva. Reumatski bolovi i smanjenje radne sposobnosti su moguće meteoropatske reakcije.