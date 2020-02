Vremenska i bioprognoza, 5.2.2020.

Vreme danas u našem gradu oblačno i vetrovito sa povremenim padavinama. Jutarnja temperatura bila je 1, najviša dnevna do 6 stepeni. Udari žestokog vetra sa severa povremeno dostižu brzinu do 13 m/s. Vazdušni pritisak je malo povišen, 1001 mbar.

Sutra će u Novom Sadu biti promenljivo oblačno vreme. Jutarnja temperatura iznosiće -4, maksimalna dnevna 6. Duvaće jak severozapadni vetar brzinom do 8 m/s. Vazdušni pritisak biće povišen, 1023 mbar.

Narednih pet dana na području Novog Sada očekuje nas promenljivo oblačno do pretežno sunčano vreme. Temperature vazduha biće u granicama normale do ponedeljka, kada će ponovo nastupiti topli period za ovo doba godine. Jutarnje temperature kretaće se između -4 i 2 stepena u plusu, a najviše dnevne od 5 stepeni u subotu, do 12, koliko će biti izmereno u ponedeljak.

Očekuje se nepovolјna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih, a naročito za osobe sa psihičkim i respiratornim obolјenjima. Bolovi u mišićima i kostima, nervoza i glavobolјa su moguće meteoropatske reakcije.