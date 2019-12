Vremenska i bioprognoza, 5.12.2019.

U Novom Sadu danas maglovito. Jutarnja temperatura vazduha iznoisla je -4, tokom dana do 2 stepena. Duva umeren vetar sa jugoistoka brzinom do 5 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1028 mbar.

Sutra će u Novom Sadu biti malo do umereno oblačno vreme. Jutarnja temperatura biće -3, maksimalna dnevna do 5 stepeni. Duvaće slab južni vetar brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak biće povišen, 1024 mbar.

Narednih pet dana na području našeg grada biće uglavnom oblačno vreme, sa nešto više sunčanih intervala sutra i u utorak, dok nam za ponedeljak meteorolozi najavljuju kišu. Temperature vazduha biće u porastu, pa će se jutarnje u ovom periodu kretati u intervalu od -3 do 4, a dnevne između sutrašnjih 5 stepeni do najviše 10, koliko će biti izmereno u nedelju.

Biometeorološke prilike mogu uticati relativno nepovolјno na hronične bolesnike, naročito tokom jutarnjih sati. Poseban oprez se, u mestima sa maglom u prepodnevnim časovima, savetuje astmatičarima, reumatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogući su promenlјivo raspoloženje, glavobolјa i nesanica.