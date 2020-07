Vremenska i bioprognoza, 31.7.2020.

Danas u Novom Sadu promenljivo oblačno vreme. Jutarnja temperatura iznosila je 23 stepena, maksimalna dnevna 33. Severozapadni povetarac duva brzinom do 2 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1014 mbar.

Sutra u našem gradu pravi letnji dan. Jutarnja temperatura biće 19, tokom dana do 31 stepen. Umeren severni vetar duvaće brzinom do 5 m/s. Vazdušni pritisak povišen, 1013 mbar.

Narednih pet dana na području našeg grada promenljivo vreme. Sunčano će biti do utorka kada nas očekuju poslepodnevni pljuskovi. U sredu će biti pretežno oblačno svežije, ali bez kiše. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se od 14 do 19 stepeni, a najviše dnevne od 25 u sredu, do 31 koliko će biti izmereno u subotu i ponedeljak.

Usled uticaja biometeorološke situacije hronični bolesnici mogu osećati uobičajene tegobe, ali će termički uslovi biti nešto povolјniji. Reumatski bolovi i neraspoloženje su mogući kao meteoropatske reakcije.