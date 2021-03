Vremenska i bioprognoza, 31.3.2021.

U Novom Sadu danas malo do umereno oblačno. Prvi dani aprila proteći će uz smenu sunčanih, oblačnih i kišnih perioda.

U Novom Sadu danas malo do umereno oblačno vreme. Temperature u rasponu od jutarnjih 6, do 19 u najtoplijem delu dana. Slab severozapadni vetar duva brzinom do 2 m/s. Vazdušni pritisak je visok, 1029 mbar.

I sutra će u našem gradu biti malo do umereno oblačno. Jutarnja temperatura 6 stepeni, najviša dnevna 22. Vetar i dalje slab, severozapadni, do 2 m/s. Vazdušni pritisak povišen, 1021 mbar.

Prvi aprilski dani u našem gradu biće u znaku nestabilnih vremenskih prilika. Sutra romenljivo oblačno, u petak i subotu će biti uslova za kišu, dok nas od nedelje ponovo očekuje razvedravanje, ali i pad temperature vazduha. Jutarnje temperature će se u ovom periodu kretati između 0 i 8 stepeni, a maksimalne dnevne od 13 u ponedeljak i 22 stepena, koliko će biti izmereno sutra i prekosutra.

Biometeorološke prilike će biti i dalјe relativno povolјne. Ipak, oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Glavobolјa i poremećaj sna se mogu javiti kao meteoropatske reakcije.