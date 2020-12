Vremenska i bioprognoza, 31.12.2020

Oblačno i kišovito vreme danas u Novom Sadu. Jutarnja temperatura bila je 6, stepeni, najviša dnevna 7 stepeni. Slab severac duva brzinom do 4 m/s. Vazdušni pritisak malo povišen, 1005 mbar.

U našem gradu sutra pretežno sunčano vreme. Temperatura u jutarnjim časovima biće 1 stepen, maksimalna dnevna 10. Slab jugoistočni vetar duvaće brzinom do 4 m/s. Vazdušni pritisak povišen, 1014 mbar.

U narednih pet dana u Novom Sadu promenljivo vreme. U Novogodišnjoj noći oblačno sa temperaturom oko 4 stepena. Prvog januara doći će do razvedravanja, pa ćemo tako sutra i u subotu imati pretežno sunčano vreme. Oblačno sa mestimičnom kišom biće u nedelju, a u ponedeljak i utorak očekuje nas promenljivo oblačno vreme bez padavina. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se od 1 do 4 stepena, a najviše dnevne od 7 stepeni u utorak, do 12 u subotu.

Biometeorološke prilike uticaće relativno nepovolјno na većinu hroničnih bolesnika. Najizraženije tegobe mogu osetiti astmatičari i cerebrovaskularni bolesnici, pa im se preporučuje da slušaju savete lekara. Moguće meteoropatske reakcije su promenlјivo raspoloženje i glavobolјa.