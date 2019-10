Vremenska i bioprognoza, 31.10.2019.

U Novom Sadu danas promenljivo oblačno vreme. Jutarnja temperatura iznosila je 3 stepena, tokom dana do 9. Duva slab severoistočni vetar brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1023 mbar.

Sutra će u našem gradu biti malo do umereno oblačno. Jutarnja temperatura biće 2, maksimalna dnevna 12 stepeni. Duvaće pojačan jugoistočni vetar brzinom do 7 m/s. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1021 mbar.

Do kraja sedmice na području našeg grada biće promenljivo oblačno i suvo vreme, a kišu nam meteorolozi najavljuju za ponedeljak i utorak. Temperatura vazduha će biti u blagom porastu pa će se jutarnje kretati od 2 do 12 stepeni, a maksimalne dnevne od 12 stepeni sutra, do 22 koliko nas očekuje u utorak.

Biometeorološka situacija uticaće nepovolјno na cerebrovaskularne bolesnike, kao i na osobe sa psihičkim tegobama. Kod meteoropata se očekuju reumatski bolovi, nervoza i glavobolјa.