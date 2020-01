Vremenska i bioprognoza, 31.1.2020.

U Novom Sadu danas malo do umereno oblačno i vetrovito. Jutarnja temperatura iznosila je 2, najviša dnevna 14 stepeni Udari jakog vetra sa zapada povremeno dostižu brzinu do 10 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1012 mbar.

Sutra će u našem gradu biti pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura biće 6 stepeni, najviša dnevna 18. Duvaće umeren zapadni vetar brzinom do 6 m/s. Vazdušni pritisak biće povišen, 1015 mbar.

U narednih 5 dana u Novom Sadu imaćemo smenu sunčanih perioda i umerene oblačnosti, ali i kišu koja će povremno padati tokom utorka i srede. Prolećne temperature vazduha zadržaće se do utorka, dok će u sredu doći do naglog zahlađenja. Jutarnje će se kretati od 3 do 9 stepeni, a maksimalne dnevne od 1 stepen u sredu, do 18, koliko nas očekuje sutra i u utorak.

Očekuje se pobolјšanje biometeorološke situacije koje će doprineti smanjenju tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje osobama sa srčanim obolјenjima.U jutarnjim satima izvestan oprez se savetuje astmatičarima u oblastima sa maglom. Moguće meteoropatske reakcije su glavobolјa, problemi sa snom i razdražlјivost.