Vremenska i bioprognoza, 30.7.2020.

Danas u Novom Sadu sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura iznosila je 22 stepena, tokom dana do 34. Duva slab istočni vetar brzine do 2 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1017 mbar.

Sutra u našem gradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura biće 20, maksimalna dnevna 34 stepena. Slab severozapadni vetar duvaće brzinom do 2 m/s. Vazdušni pritisak će biti povišen 1014 mbar.

Narednih dana u Novom Sadu pretežno sunčano vreme, do utorka kada će biti uslova za kišu. Jutarnje temperature će se u ovom periodu kretati od 16 do 20, a najviše dnevne između 26 stepeni u utorak, do 34, koliko će biti izmereno sutra.

Biometeorološke prilike mogu uticati nepovolјno na srčane bolesnike i osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Glavobolјa je moguća meteoropatska reakcija.