Vremenska i bioprognoza, 30.3.2020.

U našem gradu danas promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura bila je 4 stepena, maksimalna dnevna 11. Jak severac duva brzinod do 7 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1016 mbar.

Sutra u Novom Sadu oblačno i hladnije. Jutarnja temperatura biće 0, tokom dana do 6 stepeni. Jak severoistočni vetar duvaće brzinom do 7 m/s. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1022 mbar.

Narednih 5 dana u Novom Sadu promenljive vremenske prilike. Tokom naredna dva dana očekuje se oblačno vreme uz pad temperature i mestimičnu kišu u utorak. Od četvrtka do subote biće pretežno sunčano i toplije. Jutarnje temperature vazduha u ovom periodu kretaće se od -3 do 5 stepeni, a najviše dnevne od 6 stepeni sutra i u sredu, do 16 u subotu.

Biometeorološke prilike mogu relativno nepovolјno uticati na hronično obolele osobe. Kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima se savetuje izvestan opreznost. Pospanost, malakaslost i glavobolјa su moguće meteoropatske reakcije.