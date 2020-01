Vremenska i bioprognoza, 30.1.2020.

Pretežno sunčano danas u našem gradu. Jutarnja temperatura iznosila je 0, najviša dnevna 8 stepeni. Umeren zapadni vetar duva brzinom do 6 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1019 mbar.

U Novom Sadu sutra će biti promenljivo oblačno i vetrovito. Jutarnja temperatura biće 2 stepena, tokom dana 14. Udari jakog vetra sa zapada povremeno će dostizati brzinu do 10 m/s. Vazdušni pritisak biće povišen, 1010 mbar.

U narednih 5 dana u Novom Sadu očekuje nas promenljivo do umereno oblačno vreme sa kišom koja će mestimično padati početkom naredne sedmice. Temperature vazduha biće i dalje iznad proseka za ovo doba goidne. Jutarnje će se kretati od 2 do 8 stepeni, a najviše dnevne od 14 sutra, do 19 u subotu.

Relativno nepovolјne biometeorološke prilike mogu uzrokovati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje osobama sa srčanim i respiratornim tegobama i osetlјivim nervnim sistemom. Od meteoropatskih reakcija su moguće glavobolјa, bolovi u kostima i zglobovima i neraspoloženje.