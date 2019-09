Vremenska i bioprognoza, 3.9.2019.

Treći septembarski dan doneo nam je osveženje sa kišom i pojačanim vetrom u Novom Sadu. Sutra će, kažu meteorolozi biti vedrije, a do kraja nedelje i toplije vreme.

U Novom Sadu danas oblačno vreme praćeno mestimičnom kišom. Jutarnja temperatura iznosila je 18 stepeni, a najviša dnevna do 23. Duva pojačan severni vetar povremeno brzinom do 8 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1017 mbar.

Sutra u našem gradu pretežno sunčano i suvo. Ujutru će živa u termometru pokazivati 14, a tokom dana popeće se do 24. stepena. Severac će oslabiti do umerenih 6 m/s, dok će vazdušni pritisak i dalje biti povišen, 1018 mbar.

Narednih pet dana u Novom Sadu imaćemo promenljive vremenske prilike. Do petka će biti pretežno sunčano i suvo sa temperaturama i do 28 stepeni. Tokom vikenda promenljivo oblačno, sa mestimičnim pljuskovima u subotu i padom temperature u nedelju, koja će sa 20 stepeni biti najhladniji dan u ovom periodu. Jutarnje temperature biće uglavnom u granicama proseka za početak septembra u našem gradu, u intervalu od 13 do 16 stepeni

Očekivane biometeorološke prilike mogu relativno nepovolјno uticati na hroničnično obolele. Oprez se savetuje astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Reumatski bolovi i nesanica se mogu javiti kod osetlјivih osoba.