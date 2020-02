Vremenska i bioprognoza, 3.2.2020.

U Novom Sadu danas promenljivo oblačno sa mestimičnom kišom. Jutarnja temperatura iznosila je 9, najviša dnevna 14 stepeni Udari jakog vetra sa zapada povremeno dostižu brzinu do 7 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1012 mbar.

Sutra će u našem gradu biti oblačno i kišovito. Jutarnja temperatura biće 9 stepeni, najviša dnevna 14. Udari jakog jugozapadnog vetra dostizaće brzinu do 8 m/s. Vazdušni pritisak biće malo povišen, 995 mbar.

U narednih 5 dana u Novom Sadu očekuje nas promenljivo vreme. Posle sutrašnje kiše i visoke temperature vazduha za ovo doba godina, u sredu nam stiže zahlađenje uz moguć sneg. Od četvrtka do subote smenjivaće se periodi oblačnosti i sunčanih intervala bez padavina. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se od -4 do 9 stepeni u plusu, a maksimalne dnevne od 1 stepen u subotu, do 14, koliko nas očekuje sutra i u utorak.

Biometeorološke prilike mogu uticati na pojačanje tegoba kod hroničnih bolesnika, pa im se preporučuje dodatna opreznost i smanjenje fizičkih napora. Od meteoropatskih reakcija mogu se očekivati poremećaj sna, reumatski bolovi i nervoza.