Vremenska i bioprognoza, 3.10.2019.

Danas u Novom Sadu oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura iznosila je 11, maksimalna dnevna do 14 stepeni. Duva pojačan severozapadni vetar brzinom do 7 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1010 mbar.

Sutra će u našem gradu biti malo do umereno oblačno. Jutro će osvanuti uz temperaturu od 7 stepeni, tokom dana do 15. Duvaće umeren vetar sa severozapada brzinom do 5 m/s. Vazdušni pritisak biće povišen, 1013 mbar.

Petak će u Novom Sadu proteći bez padavina uz malu do umerenu oblačnost, dok će subota opet biti kišovita. U nedelju i ponedeljak možemo očekivati promenljivo oblačno, ali suvo vreme, a u utorak još više sunčanih intervala i malo toplije. Jutra će biti relativno hladna u ovom periodu, od 4 do 8 stepeni, dok će se najviše dnevne kretati od 13 u nedelju do 18 u utorak.

Biometeorološke prilike uticaće nepovolјno na hronično obolele, a najizraženije tegobe mogu osetiti cerebrovaskularni bolesnici i astmatičari. Meteoropate mogu osetiti nervozu, glavobolјu i bolove u kostima.